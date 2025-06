Homem incendeia vagão lotado no metrô de Seul, na Coreia do Sul

Passageiros de um metrô em Seul, na Coreia do Sul, viveram momentos de pânico quando um homem ateou fogo dentro do vagão. Câmeras internas capturaram a cena em que ele espalhou gasolina no corredor e usou um isqueiro para iniciar as chamas. A fumaça rapidamente encheu o ambiente, e os passageiros se apressaram para outro vagão em busca de segurança. Seis pessoas ficaram feridas. Segundo as autoridades, o autor, de 67 anos, planejou o ataque devido a delírios relacionados a um divórcio.



