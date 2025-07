Homem morre durante protestos violentos na zona sul de São Paulo

Um homem morreu durante os protestos violentos que ocorrem desde a noite de quinta-feira (10) contra um assassinato de um suspeito durante operação policial na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Um policial ficou ferido durante a reação para conter as cenas de vandalismo.



A situação começou após uma denúncia sobre criminosos armados na região. Durante a ação, houve troca de tiros que culminou na morte de um homem. Protestos se seguiram, levando a novos confrontos onde foguetes foram usados contra os policiais. Quatro ônibus foram interceptados e o policiamento foi reforçado na área. A base da PM foi atacada com um coquetel molotov, e a polícia agora analisa imagens das câmeras corporais para esclarecer os acontecimentos. As polícias civil e militar informaram também sobre apreensões de armas, munições e drogas durante a operação.



