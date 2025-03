Homem morre em acidente de trânsito após discussão no interior paulista

Um homem morreu depois de uma discussão de trânsito em Sorocaba, interior paulista. Ele era o motorista da caminhonete e ficou preso nas ferragens depois de bater contra um poste. Um homem estava no banco do passageiro e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, mas o trabalho dos agentes só foi possível depois que os funcionários da companhia de fornecimento de energia desenergizaram o poste atingido. Ele está internado em estado grave.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!