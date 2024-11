Homem perde R$ 4 bilhões em moedas virtuais após ex-namorada jogar chave de acesso no lixo

Uma mulher descartou um HD que continha a chave virtual para acessar criptomoedas avaliadas em R$ 4 bilhões. O ex-namorado havia solicitado que ela jogasse o equipamento fora há 11 anos. Ele agora solicita permissão da cidade de Newport, no reino, Unido, para procurar o HD no lixão e oferece doar 10% do valor das moedas encontradas à cidade. A situação ocorreu no Reino Unido.