Homem pode pegar até cinco anos de prisão por abandonar cachorro em aeroporto

Passageiro abandonou filhote no aeroporto de Santa Catarina após não conseguir embarcar

Fala Brasil|Do R7

Um homem que abandonou um filhote de cachorro no aeroporto internacional Hercílio Luz em Florianópolis (SC) pode enfrentar pena de até cinco anos por maus-tratos. O autor tentou embarcar com o cão, mas as dimensões da caixa estavam incorretas. Após deixar a cadela entre carros no estacionamento, ela foi resgatada pela equipe especializada do aeroporto e encaminhada para adoção. Um funcionário adotou o animal posteriormente.

