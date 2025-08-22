Homem pode pegar até cinco anos de prisão por abandonar cachorro em aeroporto
Passageiro abandonou filhote no aeroporto de Santa Catarina após não conseguir embarcar
Um homem que abandonou um filhote de cachorro no aeroporto internacional Hercílio Luz em Florianópolis (SC) pode enfrentar pena de até cinco anos por maus-tratos. O autor tentou embarcar com o cão, mas as dimensões da caixa estavam incorretas. Após deixar a cadela entre carros no estacionamento, ela foi resgatada pela equipe especializada do aeroporto e encaminhada para adoção. Um funcionário adotou o animal posteriormente.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas