Homem que manteve ex-companheira refém durante audiência online é preso no DF

No Distrito Federal, um homem foi preso por manter sua ex-companheira em cárcere privado. A situação foi descoberta durante uma audiência judicial online, quando a promotora percebeu que a vítima estava em perigo. Presentes na audiência, membros do Ministério Público, Tribunal de Justiça e Defensoria Pública agiram rapidamente, emitindo um mandado de prisão. A Polícia Militar montou uma operação e localizou o carro onde a vítima estava sendo mantida refém.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!