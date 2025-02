Homem que mantinha mulher refém em agência bancária no Rio de Janeiro é morto pela polícia

Um homem identificado como Ismael foi morto pela polícia após manter uma mulher como refém em uma agência bancária no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. O incidente começou por volta das 7 horas da manhã deste sábado (22) quando a vítima, ao tentar sacar dinheiro, foi abordada pelo homem, que estava dormindo na agência. Armado com um caco de vidro, ele fez exigências, incluindo a presença da imprensa. Um policial militar interveio, resultando na morte do assaltante durante o confronto. A mulher foi atendida sem ferimentos.



