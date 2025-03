Homem que matou ex-namorada já tinha sido condenado por outro feminicídio

Rogério Gonçalves, 56 anos, é o principal suspeito do assassinato de Elaine em São Paulo. A vítima tinha uma medida protetiva contra ele. Câmeras registraram o momento em que Rogério desce do carro e atira na ex-companheira. Sua ficha criminal inclui agressões a mulheres e uma condenação por feminicídio.



