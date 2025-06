Homem que matou mulher na frente dos filhos é condenado a 18 anos de prisão

Edson dos Santos da Silva foi condenado a 18 anos e 8 meses de prisão pelo assassinato de sua esposa, Valéria Delfino, em 12 de junho de 2023, em São Bernardo do Campo, ABC paulista. O crime foi cometido na frente dos filhos do casal. A família de Valéria, que ficou com a guarda das crianças, considera a pena branda e pretende recorrer da decisão.



