Homem reage a assalto e agride ladrão de aliança na Grande SP; veja vídeo

A polícia prendeu Alexandre Nicolas, de 20 anos, suspeito de roubar alianças em São Paulo e na região metropolitana. Durante um assalto, uma das vítimas reagiu e iniciou uma luta, fazendo com que o criminoso fugisse e deixasse os objetos roubados para trás. A moto usada nos crimes estava registrada no nome da mãe do suspeito, que tentou despistar as autoridades registrando um boletim falso sobre o furto do veículo.