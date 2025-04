Hora da Virada: Agricultora se surpreende com nascimento de pés de cacau em pleno Cerrado Com isso, a empreendedora Marlene Marques do Nascimento descobriu um novo talento

Fala Brasil|Do R7 19/04/2025 - 10h11 (Atualizado em 19/04/2025 - 10h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share