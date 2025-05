Hora da Virada: Após perder o emprego, mulher monta negócio de sucesso com venda de frango assado

Cíntia Alves, microempreendedora do Rio de Janeiro, começou vendendo cinco quentinhas por dia em casa após um divórcio e a perda do emprego. Com o apoio do Sebrae e muita determinação, ela fez cursos de gestão e marketing, abriu seu espaço comercial e hoje comanda um comércio especializado em frango assado que vende uma tonelada de carne por mês. Para Cíntia, a inovação e o conhecimento foram fundamentais para o crescimento da empresa, que já se prepara para novos investimentos e expansão.



