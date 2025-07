Hora da Virada: Aposentado transforma paixão por orquídeas em negócio

João Batista Fonseca Borba transformou sua paixão por orquídeas em um negócio após a aposentadoria. Com mais de 200 espécies, seu orquidário fatura aproximadamente 60 mil reais por ano, vendendo diretamente aos consumidores e alugando plantas para empresas. "Olha, a melhor coisa que eu vou fazer é abrir isso para as outras pessoas", diz João, sobre sua decisão de empreender. Uma pesquisa do Sebrai destaca o crescimento dos empreendedores sêniores no Brasil e sua contribuição para a economia e envelhecimento saudável. João, que participa de cursos e seminários, afirma que essas orientações foram "extremamente interessantes".



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!