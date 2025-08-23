Hora da Virada: Biólogas lançam aplicativo de trilhas que une tecnologia e educação ambiental

Um grupo de biólogas da Universidade Federal de São Carlos criou um aplicativo de celular que permite fazer uma visita auto-guiada por trilhas em meio à natureza. Além de dar informações sobre o local visitado, o aplicativo incentiva a educação ambiental. Para empreender e desenvolver esta tecnologia, as pesquisadoras tiveram o apoio do Sebrae. Confira!



