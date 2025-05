Hora da Virada: Chef de cozinha transforma bala de banana em ícone da gastronomia em Antonina (PR)

Em Antonina, no Paraná, a tradicional bala de banana ganhou novos horizontes graças à criatividade de Karla Manfredini. Influenciada pela paixão da família pela gastronomia, Karla enxergou, há quatro anos, o potencial do doce como ingrediente culinário. A partir disso, criou um projeto para compartilhar suas criações e valorizar o produto local. Com o apoio do SEBRAE, formalizou-se como microempreendedora e aumentou seu faturamento em 70%. Agora, ela sonha em lançar um livro com 40 receitas e expandir ainda mais sua inovação culinária. Seus produtos já conquistaram o Brasil, sendo usados em pratos de diversas regiões.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!