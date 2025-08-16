Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Fala Brasil

Hora da Virada: Empreendedora transforma fibra de bananeira em produtos capilares sustentáveis

Mariusa, premiada por inovação no Sebrae, aguarda registro da Anvisa

Fala Brasil|Do R7

Mariusa, uma empreendedora de Campo Grande (MS), utiliza fibras do tronco da bananeira para desenvolver produtos capilares inovadores. Cabeleireira experiente, ela contou com o apoio da família para criar uma máquina artesanal que acelera o processo de extração das fibras. Seus produtos, como shampoo e cremes, são reconhecidos pela capacidade de transformar fios ressecados. Mariusa já recebeu o segundo lugar no prêmio Sebrae de Inova Pantanal pelo uso sustentável das fibras.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • empreendedorismo
  • Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
  • Campo Grande
  • Pantanal

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.