Hora da Virada: Empreendedora transforma fibra de bananeira em produtos capilares sustentáveis
Mariusa, premiada por inovação no Sebrae, aguarda registro da Anvisa
Mariusa, uma empreendedora de Campo Grande (MS), utiliza fibras do tronco da bananeira para desenvolver produtos capilares inovadores. Cabeleireira experiente, ela contou com o apoio da família para criar uma máquina artesanal que acelera o processo de extração das fibras. Seus produtos, como shampoo e cremes, são reconhecidos pela capacidade de transformar fios ressecados. Mariusa já recebeu o segundo lugar no prêmio Sebrae de Inova Pantanal pelo uso sustentável das fibras.
