Ícone da fotografia, Sebastião Salgado ficou mundialmente conhecido por retratos impactantes

Sebastião Salgado, um dos maiores nomes da fotografia mundial, morreu aos 81 anos, na França, vítima de leucemia. Mineiro de Aimorés, Salgado se destacou por suas imagens dramáticas em preto e branco, que revelaram ao mundo a dura realidade de comunidades marginalizadas, o impacto de crises humanitárias e a beleza da natureza. Sua trajetória inclui projetos em mais de 120 países, exposições nos principais centros culturais do mundo e a criação do Instituto Terra, referência em recuperação ambiental.



