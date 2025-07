Idoso a caminho de clínica de hemodiálise morre atropelado em Mauá, na Grande São Paulo

Um idoso morreu ao ser atropelado no início da manhã deste sábado (5), em Mauá, na Grande São Paulo. O homem de 75 anos estava aguardando para mais um dia de hemodiálise em uma clínica, quando foi surpreendido por um carro. A polícia tenta entender como aconteceu esse acidente, já que ainda não tiveram acesso a câmeras de segurança e não havia testemunhas no momento. A princípio, os agentes suspeitam que ele tenha descido do veículo, quando um carro bateu na traseira.



