Idoso fica gravemente ferido ao ser arremessado de caminhonete desgovernada

Testemunhas relataram que a caminhonete surgiu na via de marcha à ré, girando várias vezes

Fala Brasil|Do R7

Um idoso ficou gravemente ferido ao ser arremessado de uma caminhonete antiga de colecionador que saiu desgovernada na zona norte de São Paulo. O veículo é avaliado em R$ 400 mil. Testemunhas relataram que a caminhonete surgiu na via de marchar à ré, girando várias vezes, o que resultou em danos a outros três carros e paralisação do trânsito. A perícia vai investigar se houve pane mecânica. Equipes do Corpo de Bombeiros e um helicóptero foram acionados para socorrer a vítima. Não houve feridos entre os ocupantes dos outros veículos envolvidos.

