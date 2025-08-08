Idoso fica gravemente ferido ao ser arremessado de caminhonete desgovernada

Um idoso ficou gravemente ferido ao ser arremessado de uma caminhonete antiga de colecionador que saiu desgovernada na zona norte de São Paulo . O veículo é avaliado em R$ 400 mil. Testemunhas relataram que a caminhonete surgiu na via de marchar à ré, girando várias vezes, o que resultou em danos a outros três carros e paralisação do trânsito. A perícia vai investigar se houve pane mecânica. Equipes do Corpo de Bombeiros e um helicóptero foram acionados para socorrer a vítima. Não houve feridos entre os ocupantes dos outros veículos envolvidos.



