Idoso morre após perder controle do veículo na rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo O veículo caiu em um córrego após colidir com barreira de proteção

Fala Brasil|Do R7 25/02/2025 - 10h05 (Atualizado em 25/02/2025 - 10h07 ) twitter

