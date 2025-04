Idoso simula mal-estar para escapar de assalto em loja de celulares

Durante um assalto em uma loja de assistência técnica de celulares na Vila Mariana, zona sul de São Paulo , um idoso simulou um mal-estar para tentar se proteger. Um homem armado chegou ao local, roubou o celular do idoso e também de outro cliente. O criminoso fugiu em uma moto. O caso foi registrado como roubo pela Polícia Civil, que agora investiga detalhes do crime e se havia possíveis comparsas envolvidos. Um vídeo de segurança mostra que a ação durou menos de um minuto.



