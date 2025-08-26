Idosos estão entre as principais vítimas de criminosos na capital paulista

Casos de roubo a idosos têm aumentado no Brasil. Marília, uma médica de 68 anos, foi vítima de um assalto em São Paulo e ainda sente os efeitos da agressão. Imagens mostram o momento do ataque por dois criminosos. Um homem de 80 anos também sofreu ao ser abordado por um falso entregador na capital paulista. Dados indicam que entre janeiro e junho deste ano ocorreram 113 ataques registrados apenas nas delegacias especializadas.



