Incêndio criminoso destrói caminhões na Grande Goiânia

Câmeras de segurança registraram um homem provocando incêndio em dois caminhões no pátio de uma empresa na região metropolitana de Goiânia. As imagens mostram o suspeito carregando um galão, possivelmente de combustível. O fogo, que se alastrou rapidamente, destruiu os veículos usados para entregas diárias, causando um prejuízo de R$ 500 mil. Bombeiros foram acionados, mas ainda não há identificação do autor do crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!