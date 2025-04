Incêndio de grandes proporções atinge ao menos 17 carros em Aparecida de Goiânia (GO)

Um incêndio destruiu ao menos 17 veículos em Aparecida de Goiânia (GO), causando prejuízos de quase R$ 2 milhões. A empresa afetada, especializada na montagem de ambulâncias, suspeita que o fogo tenha sido criminoso, já que a corrente do portão foi cortada. Vizinhos relataram ter ouvido estrondos e acionaram o Corpo de Bombeiros, que levou cerca de duas horas para controlar as chamas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!