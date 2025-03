Incêndio de grandes proporções atinge galpão no Rio

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão no centro do Rio de Janeiro , próximo ao Morro da Providência. O depósito de materiais de construção foi afetado devido à presença de produtos inflamáveis. O Corpo de Bombeiros mobilizou 11 quartéis, 50 militares e 20 viaturas. A Polícia Civil vai realizar uma perícia para identificar a causa do incêndio. Felizmente, não houve registros de feridos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!