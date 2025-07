Incêndio destrói parte de centro comercial em Gramado (RS)

Um incêndio destruiu parte de um centro comercial em Gramado, no Rio Grande do Sul. As chamas começaram em um restaurante e atingiram o prédio vizinho. Localizado na rua principal da cidade, um importante ponto turístico, o fogo foi controlado pelos bombeiros, e felizmente, não houve registro de feridos.



