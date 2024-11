Incêndio em shopping do Brás causa prejuízos a lojistas e interrompe vendas de fim de ano

No período que antecede as festas de fim de ano, o incêndio no shopping do Brás, em São Paulo, tirou o ganha-pão de muita gente. Roupas, brinquedos, eletrônicos e milhares de produtos se perderam. Ao mesmo tempo, os comerciantes já começaram uma corrida para superar o problema. Eles se dividem entre os lamentos e a vontade de voltar ao trabalho o mais rapidamente possível.