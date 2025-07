Incêndio em shopping no Iraque deixa mais de 60 mortos

Mais de 60 pessoas morreram em um incêndio em um shopping no Iraque. O incidente ocorreu durante a noite, em um horário de grande movimento, e afetou principalmente o hipermercado. Bombeiros atuaram para conter as chamas e 45 pessoas foram resgatadas com vida. As equipes continuam buscando desaparecidos. O shopping havia sido inaugurado há apenas cinco dias e as autoridades investigam a causa do incêndio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!