Influenciador Hytalo Santos e companheiro devem passar por audiência de custódia

O influenciador Hytalo Santos foi preso na região metropolitana de São Paulo sob suspeita de exploração de menores. Ele estava em um condomínio com outras sete pessoas quando a Polícia Civil cumpriu mandados de prisão. A Justiça da Paraíba determinou a necessidade da prisão para evitar destruição de provas e intimidação de testemunhas. A defesa afirma que os acusados são inocentes e planeja entrar com habeas corpus.



