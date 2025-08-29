Influenciador Hytalo Santos é transferido para presídio em João Pessoa, na Paraíba

O influenciador digital Hytalo Santos e seu companheiro foram transferidos para um presídio em João Pessoa, na Paraíba. Após desembarcarem no aeroporto, eles realizaram um exame de corpo de delito e foram encaminhados para o sistema prisional. A chegada do casal atraiu dezenas de pessoas para a porta do aeroporto e da prisão.

Hytalo Santos e seu marido estavam detidos há 13 dias em São Paulo , acusados de estarem envolvidos com exploração e exposição indevida de menores, além de tráfico humano. As investigações começaram após a divulgação de um vídeo pelo também influenciador, Felca, que trouxe à tona as alegações contra o casal.

aqui!