Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Fala Brasil

Influenciador Hytalo Santos é transferido para presídio em João Pessoa, na Paraíba

Ele e seu marido estavam detidos há 13 dias em São Paulo, acusados de envolvimento com exploração e exposição indevida de menores, além de tráfico humano

Fala Brasil|Do R7

O influenciador digital Hytalo Santos e seu companheiro foram transferidos para um presídio em João Pessoa, na Paraíba. Após desembarcarem no aeroporto, eles realizaram um exame de corpo de delito e foram encaminhados para o sistema prisional. A chegada do casal atraiu dezenas de pessoas para a porta do aeroporto e da prisão.


Hytalo Santos e seu marido estavam detidos há 13 dias em São Paulo, acusados de estarem envolvidos com exploração e exposição indevida de menores, além de tráfico humano. As investigações começaram após a divulgação de um vídeo pelo também influenciador, Felca, que trouxe à tona as alegações contra o casal.




O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • fala-brasil
  • hytalo-santos
  • Felca
  • João Pessoa
  • Tráfico humano

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.