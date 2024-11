Influenciadora descobre que filha só se acalma ao ouvir músicas de Zeca Pagodinho

A influenciadora digital Paula Albaro descobriu que a filha só se acalma ao ouvir músicas de Zeca Pagodinho. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, a mãe registrou o momento em que, ao tocar as canções do artista, a criança para de chorar e passa a prestar atenção na música. A postagem, que já acumula mais de 260 mil curtidas, chamou atenção pelo jeito curioso da menina com o pagode. Paula comentou com humor sobre a afinidade musical da filha, que parece já ser uma fã do cantor.