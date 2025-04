Influenciadora grava o furto do próprio celular durante festival de música em São Paulo

A influenciadora Alexia Ferreira, sem perceber, registrou em vídeo o furto de um de seus celulares durante um festival de música em São Paulo.



Alexia sempre carrega dois aparelhos devido ao seu trabalho, e um deles foi furtado enquanto estava preso ao seu pescoço por uma cordinha. Após perceber o furto, ela fez um boletim de ocorrência online e aguarda autorização para anexar as imagens.



Alexia comenta que, mesmo com as evidências, enfrenta dificuldades burocráticas: "Infelizmente, como você fez o boletim online, você de fato precisa esperar o tempo dele ser aprovado (...)".



Este tipo de crime tem crescido no Brasil. Em 2024, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública registrou 900 mil casos de roubo e furto de celulares no país. Para combater esses crimes, o governo federal lançou o aplicativo Celular Seguro, que oferece o bloqueio de aparelhos. Até fevereiro, 2,4 milhões de pessoas aderiram ao serviço.



Um novo recurso vai alertar que celulares habilitados com novos chips receberam uma mensagem para devolvê-los em delegacias, sob risco de investigação. No combate ao crime, a polícia prendeu em São Paulo um especialista em reiniciar celulares roubados, que eram vendidos por altos valores, até internacionalmente.



