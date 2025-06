Influenciadoras da terceira idade fazem sucesso nas redes sociais

Aos 62 anos, Marluce, de Pernambuco é conhecida como a ‘irmã do CrossFit’. Ela começou a se exercitar por questões de saúde e hoje motiva mais de um milhão de seguidores. Já dona Cleide, aos 85 anos em São Paulo , se destaca nas redes ao mostrar cuidados pessoais e viagens, enfatizando que "a idade não é impedimento para fazer o que se gosta". Ambas usam a tecnologia para compartilhar experiências positivas sobre envelhecer com qualidade de vida.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!