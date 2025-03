Influenciadores invadem shopping dirigindo motos para viralizar nas redes

Até onde um influenciador pode ir para ganhar curtidas nas redes sociais? Para dois deles, a resposta foi invadir um shopping de Taboão da Serra (SP) com motos e colocar pessoas em risco. As imagens fizeram a dupla ser presa. Mas eles não são os únicos motociclistas a apostar no perigo e no desrespeito para viraliza



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!