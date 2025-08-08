Logo R7.com
Influenciadores são alvo de operação contra divulgação de jogos ilegais

Os influenciadores tinham logins programados para vencer, já os links divulgados eram regulados para que o apostador perdesse

Fala Brasil|Do R7

A Operação Desfortuna, da Polícia Civil, está investigando 14 influenciadores acusados de divulgar jogos de azar ilegais nas redes sociais. Eles tentavam convencer as pessoas a apostarem no jogo do tigrinho e, em dois anos, ganharam cerca de R$ 40 milhões. Foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O influenciador MauMau ZK foi preso em Arujá, região metropolitana de São Paulo, por porte ilegal de arma. Segundo as investigações, as plataformas disponibilizam aos influenciadores logins programados para vencer, já os links divulgados eram regulados para que o apostador perdesse. O esquema teria movimentado cerca de R$ 4,5 bilhões.

