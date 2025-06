INSS começa a ressarcir em julho aposentados e pensionistas que tiveram descontos ilegais

O INSS vai iniciar o ressarcimento para aposentados e pensionistas com descontos ilegais, começando em 24 de julho, em lotes a cada 15 dias até o fim do ano, diretamente nas contas dos segurados. O primeiro lote contemplará cerca de 1,8 milhão de pessoas. Mais de 9 milhões de pessoas foram impactadas nos últimos cinco anos.



