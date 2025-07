Insuficiência venosa crônica: entenda a condição que afeta milhões de pessoas

A insuficiência venosa crônica é uma condição comum que afeta as pernas, causando dor e inchaço. Estima-se que entre 40 e 70% da população brasileira sofra da doença. A condição ganhou atenção global após o presidente dos EUA, Donald Trump, revelar seu diagnóstico. Essa doença progressiva ocorre quando as veias das pernas não conseguem bombear o sangue de volta ao coração eficientemente, levando a complicações como inchaço, varizes e, em casos severos, feridas de difícil cicatrização. O tratamento varia de meias de compressão e exercícios para casos leves a medicação ou cirurgia em situações graves.



