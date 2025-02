Investigação mostra ‘maninha do crime’ negociando armas em SP

Suedna Barbosa Carneiro, conhecida como ‘maninha do crime’, foi presa em São Paulo por suspeita de alugar armas a assaltantes. Condenada a 10 anos por receptação e porte de arma em 2022, ela cumpriu menos de dois anos na prisão. Conversas interceptadas revelam sua influência no planejamento de crimes, incluindo assassinatos.



