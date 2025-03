Investigação mostra que Maicol monitorava Vitória pelas redes sociais há cinco meses

Segundo investigação, Maicol Salles dos Santos vigiava Vitória Regina pelas redes sociais há pelo menos cinco meses. Usando um programa israelense, os investigadores descobriram fotos apagadas de Vitória e de outras jovens no celular do assassino confesso da adolescente. Além disso, também foram encontradas fotos de duas facas e uma arma. Policiais descobriram que Maicol monitorava o perfil da adolescente e visualizou uma postagem dela em uma rede social no dia 26 de fevereiro, data em que Vitória desapareceu.



