Investigação reduz a três o número de suspeitos de participação na morte de Vitória

A Polícia Civil de São Paulo identificou três suspeitos principais no caso do assassinato da adolescente Vitória Regina de Souza. O único suspeito preso até agora é Maicol Antônio Sales dos Santos. A polícia descobriu um possível local de cativeiro onde a jovem pode ter sido mantida antes de ser morta. Materiais como vestígios de sangue e fios de cabelo foram encontrados e estão sendo analisados. Outros dois suspeitos estão sendo investigados por suas conexões com o crime. "Já conseguimos colocar os três suspeitos na área do crime, mas precisamos de provas", disse o delegado Luiz Carlos do Carmo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!