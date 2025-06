Irã volta a lançar mísseis contra Israel após ataque americano a instalações nucleares

O ataque americano a instalações nucleares no Irã elevou a tensão na região. Como resposta, o Irã fez novo ataque a Israel e atingiu uma usina em Asdode., Israel realizou bombardeios ao norte de Teerã. A operação "Martelo da Meia Noite" dos EUA usou bombardeiros B-2 para atingir locais nucleares iranianos. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu apoiou a ação americana. Além disso, o Irã aprovou o fechamento do estreito de Hormuz, ameaçando o fluxo global de petróleo. A Rússia e a China criticaram os ataques dos EUA, e.



