Irmã de brasileira morta na Indonésia acusa governo do país asiático de negligência

A irmã de Juliana Marins, brasileira que morreu ao cair em um vulcão na Indonésia, manifestou-se nas redes sociais e acusou o governo do país asiático de de negligência. Mariana Marins também expressou descontentamento com a coletiva de imprensa, que divulgou os resultados da autópsia sem antes notificar a família. Juliana sofreu hemorragia e múltiplas fraturas após a queda. Imagens capturadas mostraram que ela estava viva seis horas após o acidente. O pai da jovem está na Indonésia, esperando a liberação do corpo para o translado.



