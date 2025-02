Israel e grupo terrorista Hamas negociam acordo de cessar-fogo

Israel e o grupo terrorista Hamas estão em processo de negociação para um acordo de cessar fogo. As discussões ocorrem no Catar. Um dos principais pontos é a troca de presos palestinos pela libertação de israelenses sequestrados há mais de 400 dias. Relatos indicam que a primeira fase da trégua pode incluir a liberação de 33 reféns. Atualmente, mais de 90 pessoas permanecem sob controle do Hamas na faixa de Gaza.