Jair Bolsonaro já caminha sem ajuda de andador

A recuperação do ex-presidente Jair Bolsonaro está avançando bem, segundo os médicos. Ele já consegue caminhar sem o auxílio de um andador. Os médicos informaram que Bolsonaro não apresenta sangramentos ou infecções, complicações comuns em procedimentos como o que ele passou, o qual teve a duração de mais de 12 horas. Apesar dos progressos, ele ainda permanece internado na UTI sem previsão de alta e não pode se alimentar normalmente. As visitas continuam restritas aos familiares.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!