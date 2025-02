As polícias civil e militar realizam operações nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, nesta sexta (24). Carlos André Vasconcelos foi baleado nas costas enquanto tomava café no BRT na Penha e não resistiu. Um policial militar também foi baleado na região. As ações envolvem cerca de 500 policiais para combater o roubo de cargas e veículos.