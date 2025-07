Jato com pneu furado faz pouso de emergência no interior de São Paulo

Um jato particular que partiu do Rio de Janeiro realizou um pouso de emergência no aeroporto de Jundiaí. Após a decolagem, o piloto identificou um problema no trem de pouso e suspeitou da presença de um pneu furado. A torre de controle confirmou destroços na pista e orientou o pouso emergencial. O avião aterrissou sem incidentes e não houve feridos.



