Javier Milei é retirado às pressas de carreata após ser atacado com pedras e garrafas

O presidente Javier Milei foi atacado com pedras e garrafas durante um evento político na periferia de Buenos Aires. Ele estava em uma caminhonete cumprimentando apoiadores quando manifestantes iniciaram o ataque. A equipe de segurança retirou rapidamente a caminhonete do local. Uma mulher ficou ferida e duas pessoas foram presas. O incidente ocorreu no contexto de denúncias ligando Karina Milei a um suposto esquema de corrupção. Javier Milei declarou que as acusações contra sua irmã são falsas.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!