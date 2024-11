Jogadora de futebol do Corinthians atropela enfermeira em São Paulo

Jaqueline Ribeiro, jogadora de futebol do Corinthians, atropelou uma enfermeira em frente a um hospital, em São Paulo. Segundo informações preliminares, a atacante permaneceu no local e foi levada à delegacia para prestar depoimento. A vítima sofreu ferimentos leves e não corre risco de morte. O clube venceu o Palmeiras na final do Campeonato Paulista de Futebol Feminino. Não há informações sobre teste do bafômetro realizado pela atleta.