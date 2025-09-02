Jornalista Mino Carta morre aos 91 anos em São Paulo

Mino Carta, renomado jornalista e fundador da revista Carta Capital, morreu na manhã desta terça (2) aos 91 anos. A informação foi divulgada pela própria publicação que ele liderava. Nascido na Itália e radicado no Brasil, Mino teve uma carreira marcante na imprensa escrita do país. Durante sua trajetória profissional diversificada, Mino também passou pela **RECORD** onde comandou o programa Jogo de Carta.



