Jovem de 18 anos diz que foi assediada por instrutor de autoescola na Grande São Paulo

Uma jovem de 18 anos acusou o instrutor de uma autoescola em Cotia (SP) de assédio durante uma aula prática de moto. Ela contou que o homem alterou a rota prevista e a levou para uma rua com pouco movimento, onde teria passado as mãos nas partes íntimas dela. A jovem relatou o incidente à família, que acionou a polícia. O instrutor fugiu antes da chegada dos policiais, levando um carro da empresa. O caso foi registrado na delegacia da mulher de Cotia. A direção da autoescola informou que o funcionário será demitido por justa causa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!